Allarme bomba in distributore benzina, intervento degli artificieri

Allarme bomba nei pressi di un distributore Q8 a Capaci Un involucro sospetto è stato trovato in una pianta nei pressi dell’impianto, lungo la strada statale 113. A lanciare l’allarme l’addetto al lavaggio auto. Sono intervenuti i carabinieri, gli artificieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Per operare in sicurezza, gli artificieri hanno utilizzato un robot col quale l’involucro sospetto è stato fatto brillare. Il tratto della statale è rimasto chiuso al traffico per alcune ore, per consentire le operazioni in sicurezza. Al termine dell’intervento la strada è stata riaperta.