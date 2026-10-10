Agrigento

Siciliacque in campo per fronteggiare gli effetti del maltempo: squadre anche nell’agrigentino

Grazie all'immediato intervento del personale tecnico e alle manovre operative messe in atto, al momento non si registrano disservizi significativi.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Siciliacque, società che gestisce il servizio idrico di sovrambito, è in prima linea per fronteggiare gli effetti del maltempo che si è abbattuto sull’Isola nella notte scorsa, provocando malfunzionamenti e arresti temporanei dovuti a cali di tensione in diversi impianti localizzati nelle province di Trapani, Caltanissetta e Agrigento.
Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dei sistemi elettrici e delle centrali che alimentano la distribuzione idrica. Grazie all’immediato intervento del personale tecnico e alle manovre operative messe in atto, al momento non si registrano disservizi significativi. La società, impegnata nel ristabilire le condizioni ordinarie di esercizio, ha tempestivamente avvisato tutti gli enti e i gestori idrici locali interessati.

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