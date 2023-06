Asp di Agrigento, la Cisl Fp nomina nuovi coordinatori

La Cisl Fp si rinnova e si rafforza nel settore della sanità con nuovi coordinatori in alcuni degli ospedali della provincia.Il sindacato nei giorni scorsi ha infatti designato quattro lavoratori in servizio all’Asp di Agrigento nel contesto di un percorso di riorganizzazione che vedrà il coinvolgimento di tutte le figure professionali, quindi di ambito amministrativo, sanitario e tecnico.

Si tratta di Rosamaria Canzonieri, nuova coordinatrice aziendale Cisl Fp delle Ostetriche; Luca Lombardo, coordinatore aziendale Cisl Fp per gli Operatori socio sanitari; Caterina Cusumano, coordinatore del presidio ospedaliero di Agrigento per gli infermieri e Giuseppe Sturmann, che sarà coordinatore degli operatori socio sanitari per il presidio ospedaliero di Sciacca.