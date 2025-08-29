Agrigento

Assegnati i lavori per l’illuminazione dello Stadio Esseneto, Pisano: “promessa mantenuta”

La nota del deputato agrigentino Lillo Pisano

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il Comune di Agrigento ha formalmente assegnato l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto.
“Dopo decenni di attesa, finalmente la nostra struttura sportiva avrà un impianto moderno, un passo storico per Agrigento e per tutti gli appassionati di calcio”, dichiara il deputato agrigentino Lillo Pisano.
“Un impegno assunto con i cittadini ed un ulteriore risultato conseguito che nasce da un lungo percorso, fatto di coerenza e determinazione: iniziato quando ero capo di gabinetto vicario all’Assessorato regionale al Turismo e proseguito da deputato in Parlamento, e nella 14ª Commissione parlamentare Politiche dell’UE, di cui sono Segretario, dove mi sono battuto affinché il progetto dell’impianto di illuminazione fosse inserito nei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un grazie speciale all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, alla Commissione parlamentare Politiche dell’UE e al Governo Meloni per aver reso possibile questo intervento atteso da tutti. Da parlamentare e tifoso dell’Akragas, conclude Pisano, sono orgoglioso di aver mantenuto la promessa fatta agli sportivi agrigentini: uno stadio più moderno e funzionale per la nostra città”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Si improvvisa dentista in studio odontoiatrico, due denunce
Canicattì

Canicattì, via alla nuova campagna di scavo nel sito archeologico di Vito Soldano
Apertura

Incendio boschivo a San Giovanni Gemini, fiamme distruggono cavo rete internet: disagi
PRIMO PIANO

Rissa a colpi da mazza da baseball tra parenti: denunciate 5 persone
Ragusa

Marijuana nascosta a casa e in una serra, arrestato 23enne
Catania

Esercito, è catanese la prima donna alla guida di un reparto