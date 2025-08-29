Assegnati i lavori per l’illuminazione dello Stadio Esseneto, Pisano: “promessa mantenuta”

Il Comune di Agrigento ha formalmente assegnato l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione dello Stadio Esseneto.

“Dopo decenni di attesa, finalmente la nostra struttura sportiva avrà un impianto moderno, un passo storico per Agrigento e per tutti gli appassionati di calcio”, dichiara il deputato agrigentino Lillo Pisano.

“Un impegno assunto con i cittadini ed un ulteriore risultato conseguito che nasce da un lungo percorso, fatto di coerenza e determinazione: iniziato quando ero capo di gabinetto vicario all’Assessorato regionale al Turismo e proseguito da deputato in Parlamento, e nella 14ª Commissione parlamentare Politiche dell’UE, di cui sono Segretario, dove mi sono battuto affinché il progetto dell’impianto di illuminazione fosse inserito nei Fondi di Sviluppo e Coesione. Un grazie speciale all’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, alla Commissione parlamentare Politiche dell’UE e al Governo Meloni per aver reso possibile questo intervento atteso da tutti. Da parlamentare e tifoso dell’Akragas, conclude Pisano, sono orgoglioso di aver mantenuto la promessa fatta agli sportivi agrigentini: uno stadio più moderno e funzionale per la nostra città”.