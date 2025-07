Assemblea dell’Area Progressista di Agrigento: “vogliamo una città normale”

“Una città straordinariamente normale, dove ci sia lavoro e sia bello vivere”. Questa l’indicazione dell’Assemblea cittadina tenuta dall’Area Progressista di Agrigento a piazza Ravanusella, scelta apposta per mettere al centro del programma il recupero e la rivitalizzazione del centro storico, ora in abbandono. Una assemblea partecipata, oltre ogni previsione, che ha ascoltato i punti centrali del programma di governo della città, che l’Area Progressista tornerà a discutere a settembre, facendo proprie anche le indicazioni venute dai tanti interventi che hanno protratto l’incontro fino a tarda sera. Moderata dal portavoce dell’area, il giornalista Nuccio Dispenza, nel corso della partecipata assemblea, relazioni e interventi hanno affrontato ataviche emergenze, come acqua e mobilità, centro storico, periferie, e tanti altri problemi insoluti. Ha indicato, quindi, le linee per realizzare ad Agrigento un percorso diametralmente opposto a quello fallimentare dell’attuale amministrazione, che in questo 2025 ha saputo dare il peggio, compromettendo l’immagine della città, con pesanti ricadute nell’economia, turismo in testa. Auspicata una Agrigento capitale della cultura tutto l’anno e tutti gli anni a venire; capitale della legalità, della trasparenza e dell’accoglienza; una Agrigento capace di prospettare un futuro ai giovani che vogliono restare e a quelli che vogliono tornare.

“Mai più sprechi, mai più milioni respinti al mittente, come quelli che avrebbero potuto risanare il quartiere Ravanusella – ha detto il portavoce dell’Area Progressista – mai più progetti chiusi nel cassetto per anni e anni, come quello per la mobilità, che avrebbe potuto trasformare la città, assicurando servizi e vivibilità agli agrigentini”.

All’assemblea, tanti volti nuovi e l’apprezzamento dell’assemblea per l’attenzione che l’assessore Gerlando Piparo e il consigliere Francesco Alfano hanno voluto rivolgere all’incontro con la loro presenza.