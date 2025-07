E’ nata Ludovica Schicchi

È nata, ieri alle 16,19, al reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Ludovica Schicchi: figlia del giornalista di www.Agrigentonotizie.it Gioacchino e della moglie Enza Russello.

Ad aiutare la piccola – pesa 3,020 chili – a venire al mondo è stata l’equipe composta dalla ginecologa Virginia Giglia, dalle ostetriche Antonella Salvaggio e Lucrezia Pirrera, dalla neonatologa Giustina Sciarrabbone e dall’infermiera Simona Dante. La mamma Enza Russello è stata invece seguita, per tutto il periodo di gestazione, dal ginecologo Angelo D’Alessandro.

Madre e figlia sono in perfetta salute. Papà Gioacchino, che ha supportato la consorte fin dal primo momento della gravidanza e per tutti i 9 lunghissimi mesi, occupandosi in maniera totalizzante anche del piccolo Emiliano che domani compirà 3 anni.

