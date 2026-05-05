Attacchi sessisti e vergognosi alla Presidente di Aica, Danila Nobile: “Ora basta”

“Ho subito attacchi sessisti e vergognosi su Facebook. Insulti che non meritano nemmeno di essere ripetuti, ma che meritano di essere denunciati e infatti l’ho fatto: le forze dell’ordine sono già state allertate”. Cosi la Presidente del Cda di Aica, Danila Nobile in un video pubblicato sui canali social dove racconta degli attacchi che ha subito in questi giorni. Attacchi che provengono da gente che con nome e cognome, gente riconducibile al territorio di Canicattì, dove ultimamente la crisi idrica è diventata un caos se consideriamo che con il nuovo regolamento delle autobotti, il sindaco Corbo nella giornata di ieri ha invitato la Presidente Nobile a dimettersi. “Il silenzio non è una risposta e chi pensa di poter fare questo impunemente si sbaglia di grosso. Non sono tutti i commenti ad essere stati inseriti perché alcuni sono proprio vergognosi per chi li ha scritti e ho deciso, volutamente, di escluderli #orabasta“, ha concluso la presidente Nobile.