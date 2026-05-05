Agrigento

Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani, campagna di sensibilizzazione dell’Asp Agrigento

Centrale è stato l’uso di uno strumento innovativo di analisi visiva, capace di valutare in modo immediato l’efficacia del lavaggio, evidenziando le aree trascurate e migliorando l’apprendimento pratico.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani del 5 Maggio, il Comitato per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (CCICA) dell’ASP di Agrigento ha promosso una campagna aziendale di sensibilizzazione rivolta a operatori, caregiver, visitatori e utenti, finalizzata al rafforzamento delle misure di prevenzione del rischio infettivo.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni previste dal Piano Aziendale per il Controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza (PAICA) e rappresenta un momento significativo di promozione della cultura della sicurezza e della responsabilità condivisa.

L’attività si è sviluppata in più fasi, includendo una formazione teorico-pratica preliminare (28 aprile 2026) sulle corrette tecniche di igiene delle mani secondo le indicazioni OMS e una successiva fase di sensibilizzazione estesa alla comunità assistenziale. Centrale è stato l’uso di uno strumento innovativo di analisi visiva, capace di valutare in modo immediato l’efficacia del lavaggio, evidenziando le aree trascurate e migliorando l’apprendimento pratico.

I risultati hanno mostrato 40 lavaggi totali, con un’aderenza complessiva del 71% (33 corretti, 7 non corretti). Pur emergendo una buona esecuzione nelle fasi più intuitive (es. palmo contro palmo), sono state rilevate criticità significative in passaggi più complessi, come dita intrecciate, pollici e punte delle dita, aree cruciali nella trasmissione dei microrganismi. Ciò evidenzia una discrepanza tra conoscenza teorica e corretta applicazione pratica.

Durante la giornata del 5 maggio, le attività informative sono state estese anche a caregiver e visitatori attraverso interventi mirati nei reparti e negli spazi comuni. Sono stati inoltre diffusi materiali informativi in doppia versione (completa e semplificata) e contenuti multimediali, favorendo una comunicazione più efficace e accessibile. Il progetto ha rappresentato un’importante occasione di coinvolgimento attivo e di promozione della cultura della prevenzione, sottolineando il valore di un approccio inclusivo nella gestione del rischio infettivo, in cui ogni individuo contribuisce alla sicurezza delle cure.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.25/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.25/2026
Pagina 1 di 18
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Tragedia a Cattolica Eraclea: cade dalle scale e muore donna di 63 anni
Apertura

Il mandamento mafioso di Canicattì e la nuova Stidda, slitta la requisitoria
di Giuseppe Castaldo

“Abusi sessuali su due sorelle minorenni”, indagato l’amico di famiglia 
Agrigento

“È un posto frequentato da pregiudicati”, chiusa sala scommesse per otto giorni
Apertura

Rapina da 100 mila euro a commerciante di gioielli agrigentino, in manette due cugini
banner italpress istituzionale banner italpress tv