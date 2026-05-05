Al Teatro Massimo di Palermo un giovane compositore agrigentino Leonardo Scicolone
Si esibirà con "Per l'umanità", opera vincitrice del concorso interno di composizione del conservatorio
Domani sera, al Teatro Massimo di Palermo — terzo teatro lirico più grande d’Europa — l’apertura del concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Scarlatti” è affidata a “Per l’umanità”, opera vincitrice del concorso interno di composizione del conservatorio, firmata dal giovane pianista e autore Leonardo Scicolone. Originario di Agrigento, classe 2002, Scicolone ha affiancato fin da subito allo studio del pianoforte quello della composizione, sviluppando un percorso che unisce attività esecutiva e scrittura musicale. Nel corso degli anni ha realizzato lavori per diverse formazioni, dal repertorio solistico a quello orchestrale.
Tra le prime esperienze si ricorda il Concerto per pianoforte e orchestra, eseguito nel 2019 al Teatro Pirandello della sua città natale. Parallelamente svolge attività concertistica come solista e in ambito cameristico, con particolare attenzione alla musica del Novecento e contemporanea.Attualmente prosegue gli studi presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, sotto la guida dei maestri Giulio Potenza e Giovanni D’Aquila. Nel 2025 ha conseguito il Diploma accademico di primo livello in pianoforte con il massimo dei voti e la lode.Il suo percorso comprende anche la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al “D. Scarlatti International Competition 2023”, e ha dedicato particolare cura alla diffusione dei propri lavori, tra cui gli Studi per pianoforte.
Il concerto di domani sera, in programma alle 20:30 in Sala Grande, sarà diretto dal Maestro Giuseppe Crapisi. La scelta di aprire la serata con un brano di un giovane compositore è un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni formate all’interno del Conservatorio palermitano.