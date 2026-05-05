Al Teatro Massimo di Palermo un giovane compositore agrigentino Leonardo Scicolone

Domani sera, al Teatro Massimo di Palermo — terzo teatro lirico più grande d’Europa — l’apertura del concerto dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “A. Scarlatti” è affidata a “Per l’umanità”, opera vincitrice del concorso interno di composizione del conservatorio, firmata dal giovane pianista e autore Leonardo Scicolone. Originario di Agrigento, classe 2002, Scicolone ha affiancato fin da subito allo studio del pianoforte quello della composizione, sviluppando un percorso che unisce attività esecutiva e scrittura musicale. Nel corso degli anni ha realizzato lavori per diverse formazioni, dal repertorio solistico a quello orchestrale.

Tra le prime esperienze si ricorda il Concerto per pianoforte e orchestra, eseguito nel 2019 al Teatro Pirandello della sua città natale. Parallelamente svolge attività concertistica come solista e in ambito cameristico, con particolare attenzione alla musica del Novecento e contemporanea.Attualmente prosegue gli studi presso il Conservatorio “A. Scarlatti” di Palermo, sotto la guida dei maestri Giulio Potenza e Giovanni D’Aquila. Nel 2025 ha conseguito il Diploma accademico di primo livello in pianoforte con il massimo dei voti e la lode.Il suo percorso comprende anche la partecipazione a concorsi nazionali e internazionali, tra cui il primo premio al “D. Scarlatti International Competition 2023”, e ha dedicato particolare cura alla diffusione dei propri lavori, tra cui gli Studi per pianoforte.

Il concerto di domani sera, in programma alle 20:30 in Sala Grande, sarà diretto dal Maestro Giuseppe Crapisi. La scelta di aprire la serata con un brano di un giovane compositore è un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni formate all’interno del Conservatorio palermitano.