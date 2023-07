Aumento delle ore lavorative, boccata d’ossigeno per 140 ex precari dell’ex Provincia

Una boccata d’ossigeno importante per i circa 140 ex precari del Libero Consorzio Comunale che questa mattina hanno firmato il contratto con l’aumento delle ore lavorative a trenta.

Si tratta dei dipendenti dell’ex Provincia che appartenevano al variegato mondo del precariato con percorsi e dinamiche diverse per ognuno.

Un provvedimento, reso possibile grazie al pensionamento di molti ex dipendenti, che restituisce dignità ai lavoratori dell’Ente che, negli anni hanno acquisito competenza, il cui lavoro andrà a qualificare le professionalità del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Una decisione maturata da tempo dagli uffici del settore risorse umane in sinergia con il settore del Bilancio e contabilità, frutto di un lavoro di programmazione e di risparmio delle spese dell’Ente negli anni precedenti.

Alcune settimane addietro l’Assemblea del Libero Consorzio, con tutti i Sindaci componenti, aveva approvato il Bilancio, strumento contabile di programmazione di tutte le voci con la previsione della spesa per il personale.

Nell’aula consiliare Luigi Giglia, questa mattina, i dipendenti hanno già firmato il contratto lavorativo a 30 ore. Esprime soddisfazione il Commissario Raffaele Sanzo che tanto ha creduto e lavorato in questa direzione fin dal suo insediamento “ E’ stato un lavoro di squadra politico completo che viene definito dal lavoro dei Dirigenti preposti e degli uffici per restituire efficienza e professionalità alla macchina organizzativa della ex Provincia Regionale.