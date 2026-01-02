Aumento orario del personale del Comune di Agrigento: la CISL FP scrive al sindaco: “Ignorato il ruolo sindacale”

La segreteria provinciale della Cisl Fp interviene in seguito all’approvazione del rendiconto 2024 da parte del Comune di Agrigento che ha consentito l’aumento delle ore lavorative e l’avvio delle attese progressioni verticali per i dipendenti e la conseguente nota stampa diramata dal sindaco Franco Micciché.

Con una nota dura indirizzata direttamente al primo cittadino il sindacato ha espresso forte rammarico per le dichiarazioni ufficiali rilasciate dall’Amministrazione: in particolare è stato attribuito il merito del traguardo raggiunto a una singola componente sindacale, ignorando completamente l’apporto del tavolo unitario e, nello specifico, della Cisl.

“La corretta rappresentazione dei fatti non è solo una questione di forma, ma un presupposto essenziale per preservare un clima di fiducia e trasparenza” – si legge nel documento firmato dalla segreteria Provinciale -. Si è consapevolmente scelto di non attribuire pubblicamente meriti a singole organizzazioni sindacali, proprio nel rispetto del ruolo collegiale del confronto e dell’impegno condiviso di tutte le parti coinvolte. La CISL Fp ha partecipato in maniera costante, responsabile e determinante a tutte le fasi del confronto sindacale, contribuendo con proposte, osservazioni e soluzioni concrete al raggiungimento degli obiettivi oggi rivendicati pubblicamente. Un apporto che si è sempre mosso nell’ottica della tutela dei lavoratori e del miglioramento dell’efficienza dei servizi resi alla cittadinanza”.

Il sindacato sottolinea come, in precedenti occasioni, avesse scelto consapevolmente di ringraziare Amministrazione e Consiglio senza auto-incensarsi o citare singole sigle, proprio per rispettare il ruolo collegiale delle trattative. Un garbo istituzionale che non è stato ricambiato. La richiesta al Sindaco è chiara: una riflessione “attenta e responsabile” per evitare che le politiche del personale diventino terreno di strumentalizzazioni.

Nonostante quanto accaduto, la CISL FP conferma la disponibilità a proseguire il confronto, ma a una condizione imprescindibile: il riconoscimento del lavoro svolto da chi, da mesi, siede ai tavoli tecnici con proposte e soluzioni concrete.