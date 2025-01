Auto danneggia tubo del gas, Vigili del fuoco e tecnici intervengono in via Garibaldi 

Un’auto in corsa, a margine di quello che sembra un incidente autonomo, prende in pieno un tubo del metano e lo sradica in parte. Intervento dei Vigili del fuoco, unitamente ai tecnici di Italgas, in via Garibaldi, nel centro di Agrigento.

La via è stata pure chiusa per alcuni minuti per permettere di operare nella zona e scongiurare ogni pericolo. Rischio che in realtà non c’è stato poiché il gas è stato immediatamente chiuso evitando così ogni possibile conseguenza. Ad occuparsi della viabilità la Polizia Locale di Agrigento.