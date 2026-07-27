Staffetta di solidarietà per salvare un gheppio: il WWF Sicilia Area Mediterranea entra in azione

Una telefonata al centralino volontario di zona, una rete di contatti attivata in pochi minuti e una staffetta automobilistica perfetta. Così i volontari del WWF Sicilia Area Mediterranea hanno tratto in salvo un giovane esemplare di gheppio in difficoltà nel territorio di Aragona. Tutto è iniziato con la chiamata di un cittadino che ha segnalato un rapace a terra, impossibilitato a volare. Ricevuta la segnalazione, il volontario Giuseppe ha attivato immediatamente Maria Giovanna, referente locale ad Aragona. La volontaria si è recata sul posto prendendo in carico l’animale, identificato come un gheppio (un piccolo falco protetto), che necessitava di cure urgenti.

Il protocollo prevedeva il trasferimento al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Cattolica Eraclea. Per accelerare i tempi e ridurre lo stress del rapace, i volontari hanno trasportato il gheppio fino a Porto Empedocle. Lì è avvenuto l’incontro con Silvia, operatrice del CRAS, che ha preso in consegna l’animale per il definitivo ricovero e le terapie veterinarie. Ora il gheppio si trova al sicuro presso le strutture del CRAS, dove riceverà le cure necessarie prima di essere restituito alla libertà.

“Questo episodio racchiude l’essenza del nostro impegno. – commenta Giuseppe – Purezza, energia, collaborazione e semplicità: elementi costanti di chi sceglie di essere, ogni giorno, volontario per natura”.