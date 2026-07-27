Chiede mille euro a commerciante di Canicattì, 25enne indagato per tentata estorsione
Non è stata certamente una buona idea quella “partorita” da un venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine, entrato in azione nel pomeriggio di sabato
Si presenta in un negozio nel centro di Canicattì e minaccia la proprietaria intimandola di consegnare almeno mille euro altrimenti avrebbe messo in atto pesanti ritorsioni.
Non è stata certamente una buona idea quella “partorita” da un venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine, entrato in azione nel pomeriggio di sabato. Il giovane è stato identificato e denunciato dai poliziotti del locale commissariato per i reati di tentata rapina, tentata estorsione e danneggiamento. Prima di fuggire, infatti, ha infranto la vetrata dell’esercizio commerciale dopo essere stato messo in fuga dalla proprietaria.