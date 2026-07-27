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Chiede mille euro a commerciante di Canicattì, 25enne indagato per tentata estorsione 

Non è stata certamente una buona idea quella “partorita” da un venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine, entrato in azione nel pomeriggio di sabato

Pubblicato 6 minuti fa
Da Redazione

Si presenta in un negozio nel centro di Canicattì e minaccia la proprietaria intimandola di consegnare almeno mille euro altrimenti avrebbe messo in atto pesanti ritorsioni.

Non è stata certamente una buona idea quella “partorita” da un venticinquenne, già noto alle forze dell’ordine, entrato in azione nel pomeriggio di sabato. Il giovane è stato identificato e denunciato dai poliziotti del locale commissariato per i reati di tentata rapina, tentata estorsione e danneggiamento. Prima di fuggire, infatti, ha infranto la vetrata dell’esercizio commerciale dopo essere stato messo in fuga dalla proprietaria. 

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