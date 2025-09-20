Auto precipita in una scarpata lungo la Palermo-Agrigento: due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 121 Palermo-Agrigento, poco dopo Misilmeri in direzione Bolognetta. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guard-rail ed è precipitata in una scarpata.

A bordo del veicolo viaggiavano due persone, entrambe rimaste ferite. Per estrarle dall’auto e portarle in salvo si è reso indispensabile l’intervento dei vigili del fuoco con mezzi e attrezzature speciali, data la difficoltà del terreno e la posizione impervia in cui si trovava il mezzo.

A prestare i primi soccorsi una pattuglia dei carabinieri giunta sul posto pochi minuti dopo l’incidente, affiancata in maniera provvidenziale da un medico residente in Belgio, in vacanza in Sicilia, che si trovava a transitare nella zona proprio in quei momenti. Successivamente sono intervenute altre pattuglie dell’Arma, due ambulanze del 118 e i mezzi dell’ANAS per la gestione del traffico e la messa in sicurezza dell’area.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per consentire il recupero dei feriti, che sono stati affidati alle cure dei sanitari. La circolazione ha subito rallentamenti per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione dei detriti, ma non si sono registrate interruzioni totali. Le indagini sono ora in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le cause che hanno portato l’auto a perdere aderenza e finire oltre la carreggiata. (Foto pagina Facebook Valentino Pietro Sucato)