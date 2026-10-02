AVS–Sinistra Italiana, Irene Fucà eletta segretaria cittadina del partito

Si è tenuto ieri pomeriggio, presso i locali di Scaro Cafè, il congresso fondativo di AVS – Sinistra Italiana Agrigento, che ha portato all’elezione della consigliera comunale Irene Fucà alla carica di segretaria cittadina.

I lavori sono stati coordinati dal segretario provinciale Pasquale Cucchiara, che ha delineato il percorso di crescita del partito nel panorama politico provinciale, anche in relazione alle prossime sfide elettorali, e dal segretario regionale Pierpaolo Montalto, che ha risposto alle sollecitazioni emerse nel corso dei diversi interventi, illustrando la posizione del partito su temi particolarmente rilevanti per il territorio, quali acqua, rifiuti, sanità e lavoro.All’iniziativa hanno partecipato delegazioni dei partiti del campo progressista e dei circoli territoriali di AVS dell’Agrigentino. Tra i presenti, l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Favara Vincenzo Cassaro, il consigliere comunale di Ravanusa Lillo Avarello e il consigliere comunale di Siculiana Giuseppe Sinaguglia.Le conclusioni dei lavori sono state affidate alla neo segretaria Irene Fucà, che ha illustrato alcune proposte finalizzate a rafforzare e implementare l’azione amministrativa guidata dal sindaco Michele Sodano.

Tra le proposte avanzate figurano l’introduzione di un salario minimo comunale, l’adozione di un regolamento per la co-gestione dei beni comuni, il regolamento per il funzionamento della Consulta giovanile e l’attivazione del prestito inter bibliotecario.”Con questo congresso – ha sottolineato la neo segretaria Irene Fucà – avviamo una nuova fase di partecipazione e di impegno politico per la città di Agrigento. Vogliamo contribuire con proposte concrete a migliorare l’azione amministrativa e a costruire una comunità più inclusiva, attenta ai diritti, al lavoro, ai giovani e alla tutela dei beni comuni”.

Nelle prossime settimane AVS Agrigento procederà alla costituzione del proprio gruppo dirigente, con l’obiettivo di affrontare con coraggio, determinazione e impegno le prossime sfide politiche e amministrative.