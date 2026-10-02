Caro gasolio insostenibile, anche i pescatori di Licata si fermano

Sulla scia di quanto successo ad altre marinerie siciliane, anche quella licatese si ferma e non riprenderà a lavorare al termine del periodo di fermo biologico.

“Alla base dello stop, c’è il caro gasolio che mette a rischio il futuro prossimo del comparto. Uscire in mare è diventato antieconomico a causa dell’impennata dei prezzi per l’acquisto del carburante – dice Rosario Cosentino pescatore e consigliere comunale di Licata– Piuttosto che rimetterci, preferiamo fermarci fino a quando perdurerà l’attuale situazione”.