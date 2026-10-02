Parmonval-Akragas, Cammarata: «Sarà una battaglia, su quel campo bisogna essere pronti a tutto»

Dopo la bella vittoria contro la Sancataldese, per l’Akragas arriva subito un altro esame importante. Sabato i biancazzurri saranno impegnati in trasferta contro la Parmonval, una partita che nasconde diverse insidie e nella quale serviranno soprattutto concentrazione, carattere e capacità di adattamento. A presentare la sfida in sala stampa sono stati mister Fabrizio Cammarata e Marco Scolaro. Il tecnico biancazzurro non si fida dell’avversario e soprattutto delle difficoltà che può presentare una gara giocata su un terreno nel quale non sarà sempre semplice sviluppare il consueto fraseggio.

«Sarà una partita difficile – ha spiegato Cammarata –. Loro giocano in casa e vorranno fare bene. Su quel campo probabilmente si potrà giocare la palla poche volte, ma noi dobbiamo essere capaci di farlo quando ne avremo la possibilità». La parola d’ordine sarà dunque adattarsi, senza però perdere l’identità mostrata nell’ultima gara all’Esseneto. «Prima di tutto dobbiamo avere lo stesso atteggiamento e lo stesso temperamento di domenica scorsa. La Parmonval, nonostante abbia perso l’ultima partita, è una buona squadra e dobbiamo essere pronti a tutto».

Cammarata invita soprattutto a non guardare troppo la classifica dopo appena tre giornate. «Non ci sono risultati scontati e non esistono partite scontate. Siamo ancora all’inizio, abbiamo giocato soltanto tre gare. È un campionato equilibrato e difficile, come avevo detto fin dall’inizio. Dobbiamo pensare a noi stessi e continuare a migliorare». La vittoria contro la Sancataldese ha però lasciato indicazioni importanti. Non soltanto per il risultato. «Nel primo tempo abbiamo provato a giocare a calcio – sottolinea il tecnico – mentre nella ripresa abbiamo saputo soffrire nei momenti in cui bisognava farlo. Saper soffrire dà grande forza per il prosieguo del campionato».

La squadra arriva alla trasferta con il morale alto. «Sta bene e si è allenata bene. Quando si vince viene tutto più facile. Venivamo da una sconfitta e abbiamo risposto vincendo una grande partita contro una grande squadra. Adesso ci stiamo preparando sapendo che sabato sarà una bella battaglia». Concetti condivisi da Marco Scolaro, che sottolinea il lavoro svolto durante la settimana per trasformare in partita ciò che viene preparato negli allenamenti.

«Lavoriamo proprio per questo: cercare poi di mettere in pratica in gara quello che facciamo tutti i giorni. Domenica molte delle cose provate durante la settimana ci sono riuscite e stiamo lavorando bene anche in vista di questa nuova battaglia». Scolaro non ha mai giocato sul terreno che ospiterà la sfida, ma ne conosce le caratteristiche attraverso le immagini. «È un campo molto difficile e sappiamo quanto sia complicato fare risultato lì. Stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista per scendere in campo pronti e affrontare la partita nel modo giusto». In casa Akragas, intanto, cresce anche la consapevolezza di un gruppo che sembra trovare sempre maggiore sintonia. «Sono molto soddisfatto di questo avvio – conclude Scolaro – soprattutto per quello che sta facendo la squadra. Sta venendo fuori un bel gruppo, lavoriamo benissimo durante la settimana e siamo in perfetta armonia. Il mister ci dà ottime indicazioni e noi cerchiamo di metterle in pratica al meglio delle nostre possibilità».

Dopo il passo falso nella prima trasferta stagionale e la convincente risposta fornita all’Esseneto contro la Sancataldese, l’Akragas cerca dunque continuità anche lontano da casa. Sabato servirà probabilmente una partita diversa: meno bella, forse più sporca e combattuta. Una di quelle gare nelle quali, prima ancora della qualità, contano attenzione, temperamento e capacità di leggere i momenti. Ed è proprio su questo terreno che Cammarata vuole misurare la crescita dei suoi biancazzurri.