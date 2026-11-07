“Bella mia”, il film di Franco Carlisi in prima visione al Cinema Concordia di Agrigento

Il cinema come occasione di incontro, riflessione e confronto. Giovedì 19 novembre 2026, il Cinema Concordia di Agrigento ospiterà la prima visione di “Bella mia”, film diretto da Franco Carlisi, prodotto da Eidon Produzioni Cinematografiche.

Un appuntamento che si articolerà in due proiezioni, la prima alle ore 19.00 e la seconda alle ore 21.00, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere un’opera cinematografica che mette al centro le relazioni umane, gli affetti e la complessità dei sentimenti.

La serata delle ore 19.00 sarà arricchita, al termine della proiezione, da una conversazione intorno al film con il regista Franco Carlisi e tre ospiti: Alfonso Maurizio Iacono, filosofo; Gaetano Savatteri, scrittore e giornalista; Giovanni Volpe, autore e regista.Un momento di approfondimento e dialogo che consentirà di ampliare lo sguardo sui temi affrontati dall’opera, attraverso prospettive filosofiche, letterarie e cinematografiche.Saranno inoltre presenti gli interpreti e la troupe del film, per condividere con il pubblico l’esperienza della realizzazione e del percorso artistico che ha dato vita a “BELLA MIA”.

La prima visione agrigentina si propone dunque non soltanto come un appuntamento cinematografico, ma come un’occasione di partecipazione culturale, nella quale il linguaggio del cinema diventa punto di partenza per una riflessione collettiva.

I biglietti, al costo di 6 euro, sono acquistabili online cliccando sul link