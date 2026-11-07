Aragona

Crisi idrica ad Aragona, Galluzzo: “da venti giorni acqua razionata, il sindaco diffidi AICA”

A denunciare la situazione è l'ex assessore comunale Angelo Galluzzo, che chiede un intervento immediato dell'amministrazione comunale

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

È ormai emergenza idrica ad Aragona, dove da circa venti giorni l’acqua viene erogata in maniera fortemente ridotta e, in alcune zone del paese, è stata addirittura interrotta del tutto. Una situazione che sta provocando pesanti disagi alle famiglie e alle attività commerciali, costrette a fare i conti con la mancanza di un servizio essenziale. A denunciare la situazione è l’ex assessore comunale Angelo Galluzzo, che chiede un intervento immediato dell’amministrazione comunale e, in particolare, del sindaco Giuseppe Pendolino, affinché venga affrontata una crisi che i cittadini non possono più sopportare.

“Le famiglie e gli operatori economici sono costretti a ricorrere alle autobotti per garantirsi una quantità d’acqua sufficiente alle necessità quotidiane. Il risultato è un paradosso: l’acqua viene pagata due volte, prima attraverso il rifornimento privato delle autobotti e poi attraverso la normale bolletta del servizio idrico. Un aggravio economico ingiusto e non più sostenibile, soprattutto per chi deve mandare avanti un’attività commerciale”. Galluzzo sottolinea inoltre quella che considera una contraddizione difficile da accettare: “Gli invasi risultano pieni, eppure ad Aragona si continua a fare i conti con una distribuzione insufficiente e con intere zone rimaste senza acqua. È necessario capire le ragioni di questa situazione e pretendere risposte immediate”

Da qui la richiesta al sindaco di intervenire con urgenza nei confronti di AICA, diffidando il gestore a garantire un calendario di distribuzione certo e adeguato, con almeno due turni settimanali della durata minima di quattro ore ciascuno. “Chiedo al sindaco di intervenire subito e ad AICA di garantire una distribuzione regolare dell’acqua, con almeno due turni settimanali di quattro ore ciascuno. I cittadini di Aragona hanno diritto a un servizio efficiente e non possono continuare a vivere nell’incertezza, pagando anche di tasca propria per avere l’acqua necessaria alle esigenze quotidiane”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 39/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 39/2026
Pagina 1 di 31
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
Novità · GratisGrandangolo
ora è un'appLe notizie in tasca, gli avvisi sui fatti importanti e il settimanale da sfogliare.L'app di GrandangoloGrandangolo · oraUltim'ora: la notizia arriva prima a teINSTALLA L'APPiPhone e Android · senza passare dagli store Storie di piccola mafia, il podcast di Grandangolo su Spotify

Ultime Notizie

Ultime Notizie

Sorpreso con 5 dosi di cocaina in auto: arrestato
Agrigento

“Bella mia”, il film di Franco Carlisi in prima visione al Cinema Concordia di Agrigento
Catania

In scooter con 300 grammi di cocaina, arrestato 29enne
Aragona

Crisi idrica ad Aragona, Galluzzo: “da venti giorni acqua razionata, il sindaco diffidi AICA”
Palermo

Violenze e minacce a compagna, braccialetto elettronico a 64enne
banner italpress istituzionale banner italpress tv