In scooter con 300 grammi di cocaina, arrestato 29enne

È stato sorpreso in strada con oltre 300 grammi di cocaina ancora da tagliare. Gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato il pusher, un 29enne residente a Misterbianco, in sella al suo scooter e lo hanno fermato nei pressi di via Carrubella per sottoporlo ad un controllo.

Sin dalle prime fasi degli accertamenti, i “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Catania hanno notato lo strano atteggiamento assunto dal 29enne che con evidente preoccupazione stringeva a sé il marsupio che aveva legato alla cinta. Invitato dai poliziotti ad aprilo e mostrarne il contenuto, l’uomo spontaneamente ha consegnato una busta in plastica trasparente con all’interno l’ingente quantitativo di cocaina in pietra, ancora da tagliare e confezionare. Ritenendo che potesse avere ulteriore droga nella sua disponibilità, i poliziotti della Squadra Mobile hanno esteso le verifiche nell’abitazione del 29enne, situata nel comune di Misterbianco. La perquisizione dell’appartamento ha confermato il sospetto dei “Falchi”, i quali, in un mobile della stanza adibita a lavanderia, hanno trovato una busta con 78 grammi di marijuana sfusa.

Poco prima di arrivare nell’abitazione, i poliziotti avevano anche appurato che nei confronti dell’uomo era stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Misterbianco, con l’obbligo di rimanere in casa nella fascia oraria dalle 20 alle 8, come disposto dall’Autorità Giudiziaria nel giugno scorso. La sua presenza a Catania ha rappresentato, pertanto, una violazione delle prescrizioni a lui imposte. Al termine delle attività di polizia giudiziaria, tutta la droga è stata posta sotto sequestro e il 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno, l’arrestato è stato condotto in carcere, in attesa dell’udienza di convalida.