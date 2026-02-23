Caltanissetta

Niscemi, i Vigili del fuoco recuperano 300 libri della Biblioteca Marsiano

Una complessa operazione resa possibile grazie all'utilizzo di puntatori laser e droni

Pubblicato 27 minuti fa
Da Redazione

Sono circa 300 i libri della Biblioteca archivio del professore Angelo Marsiano, memoria storica di Niscemi, recuperati oggi dai vigili del fuoco. L’edificio che si trova sull’orlo del precipizio dell’imponente frana custodisce circa 4mila volumi e antichi documenti di pregio. Il delicato intervento è stato eseguito stamani. Dopo un accurato studio di fattibilità, il personale del Comando provinciale ha aperto un varco nella parte retrostante del fabbricato, accedendo negli ambienti che si trovano comunque indietro rispetto a quelli gravemente interessati dal fronte di frana. Una complessa operazione resa possibile grazie all’utilizzo di puntatori laser e droni che hanno garantito la sicurezza, tenendo sotto costante controllo eventuali movimenti dei fabbricati e variazioni nella pressione della pavimentazione.

