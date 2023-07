Bike sharing e posteggi a San Leone, Liberi e solidali: “silenzio assoluto”

“Il 19 Febbraio il Consiglio Comunale diligentemente approvava il regolamento sulla gestione del bike sharing. Trionfalmente l’Assessore Principato ne dava notizia alla stampa. La domanda nasce spontanea: perché ancora non è operativo? a quale burocrazia allude il Sindaco? 5 mesi di silenzio assoluto per installare i contatori?! Il Consiglio approva tutto velocemente e poi negli uffici cosa succede? per colpa di chi? Qualcuno li controlla o siano allo sbando? Per non parlare dell’autorizzazione per i monopattini altro impegno preso dall’Assessore Principato e mai mantenuto, e del piano parcheggi di san leone: vista l’ assenza di parcheggi e le file chilometriche, o non è stato realizzato o è inapplicato o è inefficace! Ad ogni modo neanche San Leone e la viabilità sono tra le priorità di Governo di questa amministrazione!” Cosi in una nota il movimento liberi e solidali Zicari Hamel Bongiovi