Bonifica discariche, l’assessore Riccobene: “nessuno può e deve abituarsi a queste immagini”

Prosegue anche stamattina, con impegno e con tante difficoltà, la bonifica delle discariche ad Agrigento. “Immagini incredibili, a cui nessuno può e deve abituarsi. Mi piacerebbe trasmettere un messaggio positivo, che potrebbe suonare come “MAI PIÙ”, o qualcosa del genere. Un messaggio positivo per tutti, che si può concretizzare solo con l’impegno di tutti, nessuno escluso. Intanto, da subito, ringraziamo gli agrigentini virtuosi, cioè la stragrande maggioranza, che rispettano le regole tra tante difficoltà, e quindi assieme alle scuse pretendono rispetto. L’avranno. A tutti gli altri, invece, spiegheremo, con ogni mezzo utile, che l’aria è cambiata” dichiara in una nota l’assessore al ramo Giuseppe Riccobene.