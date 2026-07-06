Due ragazze prese a schiaffi e pugni a Porta di Ponte, ventenne finisce in ospedale 

Due ragazze sono state aggredite, per motivi ancora non del tutto chiari, nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Porta di Ponte, nel centro di Agrigento. Le giovani, entrambe ventenni, hanno riportato traumi al volto e alla testa per fortuna di lieve entità.

Una è finita in ospedale mentre l’altra è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto. Lanciato l’allarme, sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Poco dopo è stato fermato un giovane immigrato ritenuto uno degli autori dell’aggressione. In ogni per procedere servirà una querela di parte per il reato di lesioni.