Agrigento

Due ragazze prese a schiaffi e pugni a Porta di Ponte, ventenne finisce in ospedale 

Poco dopo è stato fermato un giovane immigrato, ritenuto uno degli autori dell’aggressione

Pubblicato 15 minuti fa
Da Redazione

Due ragazze sono state aggredite, per motivi ancora non del tutto chiari, nella notte tra sabato e domenica nei pressi di Porta di Ponte, nel centro di Agrigento. Le giovani, entrambe ventenni, hanno riportato traumi al volto e alla testa per fortuna di lieve entità.

Una è finita in ospedale mentre l’altra è stata medicata dal personale del 118 intervenuto sul posto. Lanciato l’allarme, sono arrivati i carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. Poco dopo è stato fermato un giovane immigrato ritenuto uno degli autori dell’aggressione. In ogni per procedere servirà una querela di parte per il reato di lesioni. 

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