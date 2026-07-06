Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Atletica, sei medaglie per la Pro Sport Ravanusa

La Pro Sport Ravanusa torna dai Campionati Italiani Assoluti Paralimpici di Atletica Leggera di Grosseto con un bottino straordinario: sei medaglie complessive – quattro d’oro, una d’argento e una di bronzo – impreziosite da due nuove migliori prestazioni italiane di tutti i tempi.

Una trasferta destinata a entrare nella storia della società ravanusana, che ancora una volta si conferma protagonista assoluta dell’atletica paralimpica nazionale. Tra i grandi protagonisti c’è Maurilio Vaccaro, autore di una prova di altissimo livello con due medaglie d’oro, conquistate nel getto del peso e nel lancio del giavellotto, alle quali si aggiunge un prezioso argento nel lancio del disco.

Straordinaria anche la prestazione di Giuseppe Averna, autentico dominatore nelle gare di Frame Running. L’atleta ha conquistato l’oro negli 800 metri e l’oro nei 1500 metri, stabilendo in entrambe le specialità le nuove migliori prestazioni italiane di sempre, prima di completare il suo eccezionale weekend con il bronzo nei 200 metri.

Risultati che certificano una stagione semplicemente eccezionale per la Pro Sport Ravanusa. Dopo aver dominato la stagione indoor dello scorso marzo ad Ancona, gli atleti della società agrigentina hanno confermato la loro superiorità anche nelle competizioni outdoor, dimostrando continuità, crescita e un livello tecnico di assoluto valore. Grande la soddisfazione del tecnico Giancarlo La Greca, che ha seguito e accompagnato gli atleti a Grosseto.

«Ancora una volta abbiamo dimostrato che il Modello Ravanusa funziona alla grande. Nonostante le difficoltà logistiche affrontate in questi mesi, continuiamo a crescere e a portare avanti le discipline paralimpiche con risultati eccezionali. Tutto questo è il frutto di un lavoro che non si improvvisa, ma che viene programmato e costruito nel tempo grazie alla collaborazione di un gruppo straordinario di istruttori, operatori e tecnici. Questi successi sono il premio per l’impegno quotidiano di tutta la nostra squadra.»

Il medagliere di Grosseto rappresenta l’ennesima conferma della qualità del progetto sportivo della Pro Sport Ravanusa, una realtà che continua a portare il nome della Sicilia ai vertici dell’atletica paralimpica italiana, trasformando il lavoro, la passione e l’inclusione in risultati che ormai fanno parte della storia dello sport nazionale.