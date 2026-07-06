Gdf, a Lampedusa il generale Mattana insieme ai baschi verdi rende omaggio alle vittime del mare

Alla vigilia dello storico passaggio di Papa Leone XIV sotto la Porta d’Europa, il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, Generale di Divisione Francesco Mattana, accompagnato dal Comandante Regionale Sicilia, Generale di Divisione Roberto Manna, si è recato in visita alla Tenenza e alla Sezione Operativa di Lampedusa.

Il Comandante Interregionale, accolto dal Comandante Provinciale di Agrigento, Colonnello Gabriele Baron, ha incontrato i militari in servizio presso i due Reparti nonché il contingente di “baschi verdi” impegnato presso l’hotspot sito sull’isola. Nell’occasione, il Generale Mattana si è rivolto ai Finanzieri lampedusani esprimendo il proprio apprezzamento per la professionalità, la dedizione e l’elevato senso del dovere quotidianamente dimostrati nell’assicurare la tutela della legalità economico-finanziaria in un territorio particolarmente delicato.

Nel prosieguo della giornata, alla presenza dell’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia, S.E. Mons. Gian Franco Saba, si è svolta una toccante cerimonia per ricordare la memoria dei migranti che hanno perso la vita nelle acque del Mar Mediterraneo. A bordo del guardacoste “G.120 Calabrese”, unità navale del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo, il Generale Mattana e Monsignor Saba hanno raggiunto lo specchio acqueo antistante l’Isola dei Conigli, teatro del tragico naufragio del 3 ottobre 2013 che provocò la morte di oltre 300 migranti. Dopo un momento di raccoglimento, è stata affidata al mare una corona di fiori, segno di speranza, rinnovando, con tale gesto, il comune impegno a custodire la sicurezza e la dignità di ogni persona.









