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Incidente stradale a Palma di Montechiaro, coinvolte un’auto e una moto 

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di contrada Ciotta a Palma di Montechiaro

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Un brutto incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la strada statale 115, nei pressi del bivio di contrada Ciotta a Palma di Montechiaro. Secondo una prima ricostruzione il conducente di un’auto avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il guardrail.

Nell’incidente, però, sarebbe rimasta coinvolta anche una motocicletta. Il bilancio, secondo prime informazioni, sarebbe di un ferito ma per fortuna in maniera lieve. L’uomo è stato trasferito in ospedale dagli operatori del 118 intervenuti poco dopo sul posto. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Presenti anche i poliziotti che si sono occupati dei rilievi utili a ricostruire con esattezza quanto accaduto. 

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