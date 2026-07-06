La giovane atleta Diletta Costanza conquista l’argento alle finali nazionali d’Italia “Pole&Aerial”

Un altro importante traguardo per lo sport agrigentino arriva dalla danza aerea. La giovanissima Diletta Costanza, appena 8 anni, ha conquistato la medaglia d’argento alle finali nazionali di Italia Pole & Aerial 2026, svoltesi il 4 luglio a Ferrara. La piccola atleta ha rappresentato con orgoglio la Sicilia nella disciplina Danza Aerea – Tessuti Under 10, confrontandosi con le migliori atlete provenienti da tutta Italia e distinguendosi per tecnica, eleganza e interpretazione. Tesserata con l’ASD Studio Arabesque di Agrigento, diretta da Denise Grillo, Diletta ha incantato il pubblico e la giuria con una coreografia ispirata al magico mondo di Peter Pan, esibendosi sulle emozionanti note del brano “Vuoi Volare con Me” di Ultimo. Un’esecuzione intensa e coinvolgente che le è valsa il secondo gradino del podio nazionale. Un risultato prestigioso, costruito con costanza, sacrificio e tanti mesi di allenamento, che premia non solo il talento della giovane atleta, ma anche il lavoro svolto dall’intero staff tecnico dell’associazione.

Un sentito ringraziamento va alla direttrice Denise Grillo, che segue con passione la crescita sportiva dei suoi atleti, e allo staff Miriana e Davide, il cui impegno e la cui professionalità hanno contribuito in maniera determinante alla preparazione della performance che ha conquistato la medaglia d’argento. La medaglia conquistata a Ferrara rappresenta un motivo di orgoglio per Agrigento e per l’intera Sicilia, confermando il valore della scuola ASD Studio Arabesque, sempre più protagonista nel panorama della danza aerea nazionale.

Ma il viaggio non si ferma qui. Dopo lo splendido risultato ottenuto ai Campionati Nazionali, lo sguardo è già rivolto al prossimo, prestigioso appuntamento internazionale: il Campionato Mondiale, in programma nel mese di novembre a Riccione, dove Diletta avrà l’opportunità di confrontarsi con atlete provenienti da tutto il mondo, portando con orgoglio il nome di Agrigento e dell’Italia. Per la giovane atleta, 8 anni, questa medaglia d’argento rappresenta non un punto di arrivo, ma l’inizio di un percorso ancora più ambizioso con il sogno di continuare a volare sempre più in alto, proprio come il suo amato Peter Pan.