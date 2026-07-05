Porto Empedocle, sarà lutto cittadino per i funerali di Paolo Ficarra

La comunità empedoclina è profondamente scossa per la tragica e prematura scomparsa del giovane concittadino Paolo Ficarra, imprenditore assai noto in tutto paese. Facendomi interprete del sentimento di commozione e dolore della famiglia e dell’intera comunità, in concomitanza con i funerali, sarà proclamato il lutto cittadino in segno di cordoglio solenne”. Questo il messaggio di cordoglio del Sindaco Calogero Martello. I funerali si svolgeranno domani 6 luglio alle ore 16.30 presso la Chiesa Madre di Porto Empedocle.

Paolo Ficarra era molto conosciuto in città; sono centinaia i messaggi di cordoglio sui social. “La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto immenso nella nostra comunità professionale e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerne l’umanità, la disponibilità e il profondo senso del dovere. Paolo ha perso la vita compiendo un gesto di straordinaria generosità, nel tentativo di evitare una tragedia ancora più grande. Un atto istintivo di altruismo che resterà per sempre testimonianza del suo valore umano. Il suo ricordo continuerà a vivere nei nostri cuori e nel rispetto di tutti i colleghi che oggi lo salutano con dolore e gratitudine”, si legge in una nota del Consorzio Servizi Funebri Sicilia.