Agrigento

Bottiglia con benzina davanti il garage di un pensionato a Monserrato, indagini 

La bottiglia è stata ritrovata nei pressi dell'ingresso del garage di proprietà di un pensionato a Monserrato

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Una bottiglia in plastica con dentro del liquido infiammabile è stata rinvenuta vicino l’ingresso del garage di proprietà di un pensionato di 79 anni nel quartiere di Monserrato, ad Agrigento. La scoperta è stata fatta dall’anziano qualche giorno fa.

L’uomo non ha potuto fare altro che allertare le forze dell’ordine e denunciare l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato la bottiglia e avviato le indagini su quello che sembrerebbe essere un gesto intimidatorio. Ancora presto per conoscere i motivi. Al vaglio degli investigatori l’eventuale presenza di telecamere nella zona. 

