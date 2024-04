Buche pericolose al Villaggio Mosè, Gise 118: “Riparatela, si rischia di morire”

“Si rischia di morire ogni giorno. Adesso basta ci siamo stancati di assistere durante la settimana ad incidenti con la moto per fortuna fino ad oggi non gravi. Anche noi operatore Gise del 118, ogni momento percorriamo questa strada con pazienti infortunati, ed è diventato davvero pericoloso. Riparatela al più presto”. Questo è l’appello lanciato dall’associazione Gise 118 che chiede la sistemazione di due grosse buche stradali lungo la strada del Villaggio Mosè che sono davvero diventate pericolose sopratutto per chi percorre quella via con le moto. “E’ una vergogna, abbiamo segnalato anche alle autorità competenti, ma ancora non è stato risolto il problema. Ecco oggi ci affidiamo anche a voi operatori della stampa affinchè la vicenda possa avare un lieto fine”, dice il presidente dell’associazione Gise 118, Sandro Bennici.