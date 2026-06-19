Agrigento

Caldo, allerta arancione per rischio incendi domani ad Agrigento

A diramare l'allerta è la protezione civile della Regione Siciliana

Pubblicato 35 minuti fa
Da Redazione

La Protezione civile della regione Sicilia ha pubblicato oggi un avviso, valido dalla mezzanotte del 20 giugno e per le successive 24 ore, dove è prevista un’allerta ‘arancione’ con pericolosità ‘media’ per il rischio incendi a Palermo e ad Agrigento. In tutte le altre province, dove la pericolosità è indicata come ‘bassa’ vige comunque uno stato di ‘preallerta’. Sul fronte temperature le città che maggiormente saranno esposte al rischio ondate di calore sono Catania, Messina e Palermo dove si registreranno tra i 33 e i 35 gradi percepiti nelle giornate di sabato e domenica. 

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