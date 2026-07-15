Caldo estremo nei cantieri, Fillea Cgil: “Controlli immediati, non rispettata l’ordinanza”

La Fillea CGIL di Agrigento denuncia il diffuso mancato rispetto dell’ordinanza regionale che vieta lo svolgimento delle attività edili quando la temperatura percepita raggiunge i 35 gradi.

Nonostante il provvedimento sia stato adottato per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti al caldo estremo, nella quasi totalità dei cantieri del territorio provinciale l’ordinanza risulta disattesa, con i lavoratori costretti a operare in condizioni climatiche che possono provocare gravi conseguenze per la loro salute e, nei casi più estremi, mettere a rischio la loro stessa vita. La Fillea CGIL di Agrigento chiede con forza un intervento immediato degli organi preposti ai controlli, affinché venga intensificata l’attività di vigilanza sul territorio e siano sanzionate le violazioni dell’ordinanza. Tra l’altro, esiste Workclimate, uno strumento sviluppato per valutare il rischio legato alle condizioni climatiche durante le attività lavorative. Attraverso la posizione reale del lavoratore e i dati meteorologici aggiornati, fornisce previsioni sul livello di rischio da stress termico. Il sistema utilizza un codice colore per indicare le condizioni operative. In particolare, quando viene visualizzato il colore rosso, il livello di rischio è considerato elevato e ciò indica la necessità di interrompere l’attività lavorativa, in conformità con le misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sicurezza sul lavoro non può essere subordinata alle esigenze produttive. È indispensabile garantire il pieno rispetto delle norme di tutela, soprattutto in una fase caratterizzata da temperature eccezionalmente elevate, per evitare che il bilancio degli infortuni e delle morti sul lavoro continui ad aggravarsi. La Fillea CGIL di Agrigento ribadisce il proprio impegno nella difesa dei diritti, della salute e della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e continuerà a monitorare la situazione, sollecitando interventi concreti da parte delle istituzioni competenti.