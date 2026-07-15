Trapani

In casa con oltre un chilo di marijuana e una mannaia, arrestato

Sorpreso in casa con oltre 1 chilo di marijuana e una mannaia di 30 cm mentre è ai domiciliari

Pubblicato 16 minuti fa
Da Redazione

Sorpreso in casa con oltre 1 chilo di marijuana e una mannaia di 30 cm mentre è ai domiciliari. I carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, hanno arrestato e denunciato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, un uomo che, durante un controllo in casa, è stato trovato con droga ben nascosta all’interno della casa, in tre buste termo sigillate contenente marijuana per un peso complessivo di 1,25 Kg. I militari hanno trovato anche una mannaia di 30 cm di cui 15 di lama posta sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato e, dopo l’udienza di convalida, sottoposto alla detenzione in carcere. 

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