Colpi di pistola contro abitazione, arrestato 29enne (VIDEO)





I Carabinieri della Compagnia di Bagheria hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Termini Imerese, diretta dal Procuratore Angelo Vittorio Cavallo, nei confronti di un ventinovenne del posto gravato da vari precedenti penali, che pochi giorni fa, aveva esploso a scopo intimidatorio dei colpi di pistola a ridosso di un’abitazione del centro storico di Bagheria.

L’evento, verificatosi in un quartiere già caratterizzato da precedenti episodi di criminalità, non era stato segnalato alle forze dell’ordine. Tuttavia, le indagini dei Carabinieri, coordinate dai sostituti procuratori Manfredi Lanza e Umberto Puiatti, hanno permesso in poco tempo di acquisire i sistemi di videosorveglianza presenti in zona e di giungere all’identificazione del responsabile della pericolosa azione criminosa, immediatamente fermato dall’Autorità Giudiziaria al fine di evitare un’ulteriore escalation di violenza con l’uso delle armi. Presso l’abitazione dell’uomo sono stati rinvenuti i capi di abbigliamento indossati la notte della sparatoria. Gli inquirenti sono al lavoro per l’individuazione del complice presente insieme a lui sul posto. Il Giudice per le Indagini Preliminari Sandro Potestio ha convalidato il fermo e sottoposto l’indagato alla misura della custodia cautelare in carcere.