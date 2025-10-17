Agrigento

Cambiano l’iban e si fanno accreditare denaro, truffate due aziende agrigentine 

I titolari delle due ditte - una con sede ad Agrigento e l’altra in un comune della provincia - si sono accorti soltanto in un secondo momento di essere stati truffati

Pubblicato 43 minuti fa
Da Redazione

Si sono abilmente intrufolati nell’indirizzo di posta elettronica di due aziende cambiando il loro Iban e facendosi pagare alcune fatture.

I titolari delle due ditte – una con sede ad Agrigento e l’altra in un comune della provincia – si sono accorti soltanto in un secondo momento di essere stati truffati e, nello specifico, quando altre aziende hanno sollecitato il pagamento delle fatture.

Ai responsabili non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia postale. Gli autori della truffa non sono ancora stati individuati.

