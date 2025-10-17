Cambiano l’iban e si fanno accreditare denaro, truffate due aziende agrigentine 

Si sono abilmente intrufolati nell’indirizzo di posta elettronica di due aziende cambiando il loro Iban e facendosi pagare alcune fatture.

I titolari delle due ditte – una con sede ad Agrigento e l’altra in un comune della provincia – si sono accorti soltanto in un secondo momento di essere stati truffati e, nello specifico, quando altre aziende hanno sollecitato il pagamento delle fatture.

Ai responsabili non è rimasto altro che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Al via le indagini della polizia postale. Gli autori della truffa non sono ancora stati individuati.