Apertura

“Ha sottratto 160mila euro ai clienti”, confiscati due immobili ad ex direttore delle Poste

L’uomo , secondo quanto ricostruito, si sarebbe appropriato di denaro prelevandolo dai libretti postali di alcuni clienti

Pubblicato 59 minuti fa
Da Redazione

La Corte di appello di Palermo, accogliendo la richiesta della procura generale, ha disposto la vendita delle quote di due immobili confiscati all’ex direttore delle Poste di Castrofilippo.

La vicenda è legata alla condanna definitiva a tre anni e dieci mesi di Vincenzo Di Rosa, per anni alla guida dell’ufficio postale del piccolo comune dell’agrigentino. L’uomo , secondo quanto ricostruito, si sarebbe appropriato di denaro prelevandolo dai libretti postali di alcuni clienti per un totale di circa 160mila euro. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cambiano l’iban e si fanno accreditare denaro, truffate due aziende agrigentine 
Apertura

Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 
Apertura

Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 
Apertura

“Ha sottratto 160mila euro ai clienti”, confiscati due immobili ad ex direttore delle Poste
Mafia

Estorsione, la figlia di Totò Riina andrà in carcere
Ultime Notizie

Bomba davanti casa del giornalista Sigfrido Ranucci, distrutte due auto