Scontro tra due auto, grave 21enne

Incidente stradale a Ragalna, nel Catanese, precisamente all’innesto tra le vie Moschetto e Mazzaglia. A essere coinvolte due auto che viaggiavano in direzione opposte, che sono entrate in collisione tra loro. Il conducente di una delle auto, un 21enne di Ragalna, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania. Attualmente si trova ricoverato al Trauma Center per politrauma ed è in gravi condizioni.