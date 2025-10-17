Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Stefano Zammuto – carabiniere in servizio tra il 2021 ed il 2023 al Reparto operativo del comando provinciale – con l’accusa di peculato, falso e truffa. Il processo si aprirà il prossimo 8 gennaio. Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri.

Il militare dell’Arma è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere una maggiore retribuzione con il pagamento degli straordinari. Tra le accuse anche quella di aver utilizzato l’auto di servizio senza però alcune finalità di lavoro.