Apertura

Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 

Il militare è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere il pagamento degli straordinari e di aver utilizzato l’auto di servizio senza finalità di lavoro

Pubblicato 48 minuti fa
Da Redazione

Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo, ha disposto il rinvio a giudizio nei confronti di Stefano Zammuto – carabiniere  in servizio tra il 2021 ed il 2023 al Reparto operativo del comando provinciale – con l’accusa di peculato, falso e truffa. Il processo si aprirà il prossimo 8 gennaio. Le indagini sono state svolte dagli stessi carabinieri.

Il militare dell’Arma è accusato di aver “gonfiato” i fogli di viaggio per ottenere una maggiore retribuzione con il pagamento degli straordinari. Tra le accuse anche quella di aver utilizzato l’auto di servizio senza però alcune finalità di lavoro.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Agrigento

Cambiano l’iban e si fanno accreditare denaro, truffate due aziende agrigentine 
Apertura

Maltratta e tiene segregata in casa la compagna, 27enne arrestato dopo condanna 
Apertura

Peculato e falso, carabiniere rinviato a giudizio 
Apertura

“Ha sottratto 160mila euro ai clienti”, confiscati due immobili ad ex direttore delle Poste
Mafia

Estorsione, la figlia di Totò Riina andrà in carcere
Ultime Notizie

Bomba davanti casa del giornalista Sigfrido Ranucci, distrutte due auto