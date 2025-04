Campagna sul turismo di FdI in Sicilia: tappa anche ad Agrigento

Fratelli d’Italia avvia in Sicilia una campagna di informazione per far conoscere ai cittadini i risultati concreti ottenuti dal Governo Meloni nel settore turistico. Un’iniziativa che si inserisce nell’ambito del progetto nazionale “Valorizzare l’Italia”, promosso dal Dipartimento Turismo del partito per evidenziare le riforme e gli investimenti messi in campo dal Ministero del Turismo guidato da Daniela Santanchè.

“In meno di due anni, il Governo ha restituito al turismo italiano l’attenzione che merita, raggiungendo l’80% degli obiettivi previsti dal programma elettorale. Tra le misure più significative, la detassazione delle mance, degli straordinari e del lavoro notturno, la riforma delle guide turistiche, il fondo Fri-Tur da 1,38 miliardi per le imprese del settore e lo stanziamento di 470 milioni per la montagna” dichiara il Responsabile Dipartimento Sicilia Occidentale, Gianfilippo Geraci.

“La Sicilia, tra le mete più ambite dai turisti di tutto il mondo, è al centro di questa grande operazione di rilancio. Lavoriamo per potenziare l’accoglienza, la promozione del patrimonio artistico e paesaggistico e il sostegno agli operatori del settore. Con questa campagna, vogliamo che ogni siciliano conosca le iniziative messe in campo per rendere la nostra regione ancora più competitiva e attrattiva” , conclude Il dirigente. Nei prossimi giorni, in tutte le province dell’Isola, Fratelli d’Italia organizzerà incontri e distribuzione di materiale informativo per illustrare gli interventi del Governo e i benefici concreti per il settore turistico.

Ed il Presidente provinciale di FdI, Adriano Barba, annuncia: “Nell’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura, la nostra città è quasi tappa d’obbligo. Con Gianfilippo Geraci e la coordinatrice cittadina, Paola Antinoro, stiamo lavorando per un evento di prestigio. Nelle prossime settimane comunicheremo i dettagli dell’iniziativa”.