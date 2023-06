Campionati regionali Élite, l’Athena ai nastri di partenza

Dall’1 luglio inizia la nuova stagione 2023/24 anche per il calcio giovanile regionale. La nuova stagione sarà caratterizzata dalla grande novità dei Campionati Élite per le categorie Under 17 e Under 15, riservati alle migliori 24 società della Sicilia sulla base dei risultati dell’ultima stagione.

L’Athena Agrigento è l’unica società in provincia di Agrigento e tra le pochissime in tutta la Sicilia ad aver acquisito il titolo a disputare il prestigioso Campionato Élite sia nella categoria Under 17 che nella categoria Under 15.

“Un risultato straordinario – dice il responsabile Giovanni Sorce- per la nostra società ma anche per tutta la provincia di Agrigento. I Campionati Élite saranno una importante vetrina per i giovani calciatori del nostro territorio che avranno la possibilità di confrontarsi con le più importanti realtà del calcio giovanile regionale”.