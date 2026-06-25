Caos parcheggi al Pronto soccorso di Agrigento, ambulanze bloccate e traffico in tilt

Ancora disagi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Numerose automobili sono state lasciate in sosta irregolare lungo entrambi i lati della carreggiata nei pressi del Pronto soccorso e persino sopra i marciapiedi, compromettendo la viabilità e creando notevoli difficoltà alla circolazione.

La situazione ha raggiunto livelli critici quando alcuni mezzi di soccorso, impegnati in interventi di emergenza, hanno incontrato difficoltà nel transitare a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Un problema particolarmente grave, considerando la necessità di garantire un accesso rapido e senza ostacoli alle ambulanze dirette al Pronto Soccorso.

Il traffico è andato progressivamente in tilt, con code e rallentamenti che hanno interessato l’intera area ospedaliera. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati a ristabilire l’ordine, gestire la circolazione e sanzionare i veicoli lasciati in sosta vietata.