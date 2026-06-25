Agrigento

Caos parcheggi al Pronto soccorso di Agrigento, ambulanze bloccate e traffico in tilt

Auto lasciate sopra i marciapiedi nei pressi del pronto soccorso che impediscono il passaggio delle ambulanze

Pubblicato 44 minuti fa
Da Redazione

Ancora disagi all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Numerose automobili sono state lasciate in sosta irregolare lungo entrambi i lati della carreggiata nei pressi del Pronto soccorso e persino sopra i marciapiedi, compromettendo la viabilità e creando notevoli difficoltà alla circolazione.

La situazione ha raggiunto livelli critici quando alcuni mezzi di soccorso, impegnati in interventi di emergenza, hanno incontrato difficoltà nel transitare a causa delle auto parcheggiate in divieto di sosta. Un problema particolarmente grave, considerando la necessità di garantire un accesso rapido e senza ostacoli alle ambulanze dirette al Pronto Soccorso.

Il traffico è andato progressivamente in tilt, con code e rallentamenti che hanno interessato l’intera area ospedaliera. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati a ristabilire l’ordine, gestire la circolazione e sanzionare i veicoli lasciati in sosta vietata.

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