Capodanno con Achille Lauro, ecco come cambia la viabilità ad Agrigento

Si avvicina l’evento di capodanno ad Agrigento che vedrà quest’anno esibirsi in un dj set il noto cantautore Achille Lauro. Il comune di Agrigento ha pubblicato sull’albo pretorio l’ordinanza dirigenziale con tutte le disposizioni per la viabilità nella notte più lunga dell’anno. Ad Agrigento sono attese oltre 12 mila persone e per questo motivo il traffico sarà rivoluzionato. Lo spettacolo, com’è noto, si svolgerà in piazza Marconi, davanti la stazione centrale.

LE STRADE CHIUSE AL TRAFFICO

In piazza Stazione sarà vietato parcheggiare già a partire dalle 12 del 31 dicembre mentre a partire dalle 20:00 sarà chiusa al traffico con divieto di transito per tutti fino a cessato bisogno. Le altre principali novità sono rappresentate dalla chiusura al traffico di: Via Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione piazza Marconi all’altezza dell’Hotel della Valle, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili;Viale della Vittoria, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’ex Caserma dei Vigili del Fuoco, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili; Via Crispi, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza dell’incrocio Crispi-Sturzo; Via Delle Torri. divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio trivio delle Torri e Piazza Marconi; Via Empedocle, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza del tunnel Piedigrotta, ad eccezione dei residenti e dei veicoli che trasportano persone diversamente abili; Via Acrone, divieto di sosta con rimozione e chiusura al transito veicolare nel tratto compreso, tra l’incrocio con via Esseneto e Piazza Marconi, ad eccezione di quanti devono raggiungere il parcheggio sito all’interno della stazione delle Ferrovie dello Stato;Piazza Vittorio Emanuele, chiusura al transito veicolare in direzione Piazza Marconi all’altezza della Caserma dei Carabinieri, con possibilità di svolta a dx solo per via Gioeni;Piazza Aldo Moro, divieto di sosta con rimozione ambo i lati e chiusura al transito veicolare nelle discese lato Centro Estetica e lato Banca Unicredit.

I PARCHEGGI

Piazzale Rosselli, parcheggio pliripiano di via Empedocle, via Gramsci, piazzale del cimitero di Bonamorone, piazzale La Malfa, piazzale Manzoni (zona stadio), piana San Gregorio e Parcheggio di Giunone nella Valle dei Templi (prevista una navetta con il centro).