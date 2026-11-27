Donne e uomini in divisa, riconoscimenti collettivi, un premio alla carriera e le scuole. I protagonisti della quinta edizione del premio “Dona Maiora” hanno gremito questa mattina il teatro Luigi Pirandello di Agrigento insieme ai rappresentanti delle istituzioni, le autorità civili e militari L’iniziativa è nata nel 2022 per volontà della sezione agrigentina dell’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci) su impulso di Carmelo Fenech e Salvatore Fucà.

Ad aprire la cerimonia, condotta da Davide Sardo e Barbara Capucci, è stata la fanfara del 6° reggimento bersaglieri di Trapani con l’Inno di Mameli e il “Silenzio” in memoria dei caduti in servizio. Il presidente dell’Unuci di Agrigento Carmelo Fenech ha manifestato l’auspicio di estendere la manifestazione anche fuori dalla Sicilia dopo il successo delle due edizioni palermitane. Una prospettiva sostenuta dal prefetto Salvatore Caccamo che ha ribadito l’importanza di avvicinare le nuove generazioni alle istituzioni. Storie di coraggio e professionalità hanno scandito la mattinata. Per i vigili del fuoco sono stati premiati Davide Rinoldo, Giuseppe Di Caro, Danilo Smiroldi, Calogero Pecoraro e Giuseppe Calogero Tagliareni per le operazioni condotte durante l’estate sui monti Sicani. Il riconoscimento alla polizia penitenziaria è andato a Salvatore Navarra, Salvatore Argento, Paolino Mantione, Roberto Raneri e Alfonso Di Nolfo per il salvataggio di un giovane detenuto nel carcere di contrada Petrusa.

Per la polizia di Stato è stata premiata il commissario capo Maria Annunziata Pontillo, protagonista di importanti indagini contro la criminalità organizzata e impegnata nella tutela delle donne vittime di violenza. Giorgio Usai, Alberto Bellomo e Camillo Bufanio della guardia di finanza hanno ricevuto il riconoscimento per un’indagine durata cinque anni e culminata nel sequestro di un patrimonio da oltre 15 milioni di euro. Premiati anche i carabinieri Giovanni Reina e Francesco Genuardi per aver salvato la vita a un anziano a Ribera e i militari della Marina Giuseppe Granone, Giovanni Rizzo e Roberta De Luca per il soccorso a un bagnante in grave difficoltà nelle acque di Capo Bianco. I premi speciali sono stati assegnati al 6° reggimento bersaglieri di Trapani per l’attività svolta nell’ambito dell’operazione “Strade sicure” e al corpo di polizia provinciale di Agrigento, premiato per la prima volta per il costante impegno nella salvaguardia dell’ambiente e nel contrasto agli illeciti ambientali.

Il riconoscimento alla carriera è stato conferito al dirigente generale di pubblica sicurezza Giuseppe Cucchiara, già questore di Vibo Valentia, Brindisi e Messina e direttore centrale per i servizi antidroga. A consegnarlo è stato il prefetto Caccamo. “Ricevere un riconoscimento alla carriera nella propria città natale ha un valore molto più che doppio”, ha dichiarato Cucchiara nel ricordare gli anni trascorsi ad Agrigento durante la guerra di mafia.Parte integrante della manifestazione è stato il concorso rivolto alle scuole e coordinato dalla professoressa Licia Silvestro. Premiati gli elaborati degli istituti comprensivi Pirandello di Porto Empedocle, Agrigento Centro (plesso Garibaldi) e Francesco Giorgio di Licata e dell’istituto di istruzione superiore Gallo/Sciascia di Agrigento, già sede delle precedenti edizioni del premio. La quinta edizione ha beneficiato del patrocinio gratuito del Comune di Agrigento, del Libero consorzio comunale di Agrigento e della Camera di commercio.