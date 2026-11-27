È Bivonese il tutor d’eccellenza nazionale premiato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito al Job&Orienta di Verona. Si tratta di Maria Teresa Ferlita, referente della Formazione Scuola Lavoro dell’IISS Luigi Pirandello di Bivona dal 2016. La Commissione di valutazione nazionale di UNIONCAMERE (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura) ed il Ministero dell’Istruzione e del Merito, hanno premiato la prof.ssa con una menzione speciale, come Tutor scolastico “d’eccellenza” che si è particolarmente distinto nel fornire supporto e indirizzo agli studenti coinvolti nella Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO)

L’IISS Luigi Pirandello di Bivona, guidato dalla Dirigente Scolastica Vacante, ha portato avanti in questi anni tanti progetti di Formazione Scuola Lavoro offrendo opportunità a più di 200 studenti dell’istituto con i PCTO all’estero di partire gratuitamente per due anni consecutivi sia per la Spagna che per Malta. Opportunità che hanno permesso di conoscere loro nuove realtà, potenziando la lingua spagnola e inglese, premiando l’impegno, la creatività e la capacità dei nostri studenti di trasformare le esperienze formative in percorsi di crescita e competenze.