Intervenendo dopo la seduta di oggi del Question Time sulla manutenzione delle caditoie e sulla mitigazione del rischio idrogeologico — presentato a seguito del violento nubifragio dello scorso 19 settembre —, la consigliera comunale Valentina Cirino esprime un netto giudizio sull’esito del confronto consiliare. «Desidero ringraziare gli assessori presenti in Aula che, pur privi delle deleghe specifiche, hanno mostrato grande disponibilità e garbo istituzionale facendosi carico di leggere la risposta. Tuttavia – sottolinea la consigliera Cirino – non posso non evidenziare l’assenza sia del Sindaco sia dell’assessore al ramo Mariuccia Miccichè, la quale si è limitata a inviare una letterina da far leggere ai colleghi di giunta. Un atteggiamento che sminuisce il confronto politico e che conferma come, da parte dell’Amministrazione vi sia nulla di concreto».

Nel merito delle risposte fornite, la consigliera evidenzia come l’Amministrazione non abbia indicato alcun provvedimento immediato messo in campo dopo l’ondata di maltempo che due mesi fa paralizzò il traffico e allagò ampie zone della città. «La relazione si è limitata a citare il vecchio appalto per la pulizia di tombini e caditoie avviato nel 2025 e conclusosi nel luglio 2026, facendo riferimento a interventi ereditati dalla passata amministrazione (come quelli su Viale Cannatello e Viale Le Dune). Ad oggi, non è stata illustrata alcuna programmazione straordinaria per l’intero perimetro urbano». Altrettanto generico è risultato il passaggio sul monitoraggio dei punti stradali più vulnerabili.

«È stata menzionata una mappatura di 70 siti critici, ma non sono stati esplicitati nel dettaglio quali siano questi snodi, né è stato presentato un cronoprogramma operativo o l’attivazione di presidi fissi in caso di precipitazioni abbondanti».Il ricorso a risposte scritte e lette da assessori non competenti per materia – conclude la consigliera comunale Valentina Cirino – finisce per svuotare di significato il confronto politico ed istituzionale in Aula, denotando una grave mancanza di rispetto verso gli atti ispettivi e, di riflesso, verso le istanze dei cittadini che quotidianamente rappresentiamo con spirito costruttivo. La sicurezza della nostra comunità non può continuare a essere affidata alla speranza che non piova: servono trasparenza, presenza politica diretta dei titolari delle deleghe e azioni operative concrete non più rinviabili». “La sicurezza della nostra comunità – conclude Valentina Cirino – non può essere affidata alla speranza che non piova. Occorrono presenza politica diretta, trasparenza e azioni sul campo non più rinviabili, superando una gestione burocratica basata su relazioni lette per procura”.