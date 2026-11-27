Sgominata la ‘banda dei diamanti’. Agenti della Squadra mobile di Siracusa e del commissariato di Ortigia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare (di cui una in carcere e le altre due ai domiciliari), emesse dal gip, nei confronti di un 36enne, un 51enne e un 76enne, accusati, a vario titolo, di truffa aggravata. Le indagini sono scattate dopo un raggiro messo a segno dai tre, tutti palermitani, ai danni di un 80enne siracusano.

La vittima era stata avvicinata nel centro storico di Ortigia dal più giovane che, dopo essersi presentato come un militare straniero imbarcato e fingendo che la nave a bordo della quale prestava servizio stava per ripartire, aveva spiegato di avere estrema necessità di vendere dei preziosi. Nel frattempo anche il secondo complice si era avvicinato, convincendo l’anziano della bontà dell’affare tanto da voler entrare come socio nell’acquisto e per far cadere nella trappola il pensionato era stato chiamato anche il terzo componente della banda, qualificatosi come un esperto orafo. A quel punto l’80enne, vinta ogni resistenza, ha consegnato al truffatore 3.000 euro, prelevati da una banca. Le indagini, che si sono avvalse anche delle immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza della zona, hanno consentito di identificare i truffatori. Ieri mattina, a Palermo, gli agenti della Questura di Siracusa, insieme ai colleghi della Squadra mobile del capoluogo siciliano hanno eseguito le misure cautelari.