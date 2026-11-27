È di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla statale 194, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano. Nello scontro sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. Per consentire gli interventi di soccorso, il tratto interessato è stato chiuso temporaneamente al traffico. La viabilità e’ stata deviata: i mezzi provenienti da Ragusa devono uscire al bivio al chilometro 23, mentre quelli in arrivo da Catania devono utilizzare la rotatoria di Lentini, al chilometro. (immagine repertorio)