Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia

Dalle prime notizie in nostro possesso il conducente di una Porsche Cayenne si è scontrato con almeno sette auto parcheggiate lungo Viale delle Dune, nei pressi dello stabilimento Pubblica Sicurezza.

Per fortuna nessuno si trovava a transitare nella zona e solo per questo si è evitato il peggio. Il conducente, un ventitreenne di Palma di Montechiaro, ha riportato solo qualche lieve escoriazione.