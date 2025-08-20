Agrigento
Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia
Il conducente, un uomo di Palma di Montechiaro, ha riportato solo qualche lieve escoriazione.
Dalle prime notizie in nostro possesso il conducente di una Porsche Cayenne si è scontrato con almeno sette auto parcheggiate lungo Viale delle Dune, nei pressi dello stabilimento Pubblica Sicurezza.
Per fortuna nessuno si trovava a transitare nella zona e solo per questo si è evitato il peggio. Il conducente, un ventitreenne di Palma di Montechiaro, ha riportato solo qualche lieve escoriazione.
Redazione
