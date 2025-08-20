Agrigento

Carambola di auto a San Leone: Porsche in corsa sfiora la tragedia

Il conducente, un uomo di Palma di Montechiaro, ha riportato solo qualche lieve escoriazione.

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Dalle prime notizie in nostro possesso il conducente di una Porsche Cayenne si è scontrato con almeno sette auto parcheggiate lungo Viale delle Dune, nei pressi dello stabilimento Pubblica Sicurezza.

Per fortuna nessuno si trovava a transitare nella zona e solo per questo si è evitato il peggio. Il conducente, un ventitreenne di Palma di Montechiaro, ha riportato solo qualche lieve escoriazione.

